È morto a Roma il giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Aveva 75 anni ed era malato da tempo.

Storico telecronista e conduttore televisivo, era anche un ex campione di canottaggio. Sono indimenticabili le sue telecronache, in particolare quella che nel 1988 accompagnò i fratelli Abbagnale.

Conosciuto anche con il soprannome di Bisteccone per la sua fisicità (nomignolo che gli fu dato dal giornalista Gilberto Evangelisti), all’anagrafe era Gian Piero Daniele Galeazzi. Nato a Roma il 18 maggio 1946 ma di origini piemontesi, si era laureato in Economia con una tesi in statistica. Fu un professionista del canottaggio: nel 1967 vinse il campionato italiano nel singolo e nel doppio con Giuliano Spingardi l’anno successivo.

Non aveva ancora salutato definitivamente la carriera sportiva, quando venne assunto in Rai come giornalista. Venne inviato alle Olimpiadi del 1972 a Monaco di Baviera ed effettuò la sua prima radiocronaca proprio nella sua disciplina. corriere.it