È morto Franco Trinca, biologo no vax di Frosinone

È morto all’ospedale di Città di Castello il biologo Franco Trinca. Nato a Frosinone era tra i coordinatori del Movimento «Uniti per la libera scelta» composto da varie associazioni no vax. Il biologo, non vaccinato, è morto a 70 anni all’ospedale di Perugia dov’era ricoverato da circa due settimane a causa di una polmonite bilaterale causata dal SarsCov2.

Ospite di numerose trasmissioni televisive, tra cui Dritto e rovescio su Rete 4 e Piazzapulita su La7, Trinca era noto per le sue idee critiche sulla campagna vaccinale anti-Covid: sosteneva l’efficacia dell’idrossiclorochina e dei farmaci con vitamina C per curare i malati Covid, tutti prodotti la cui efficacia è stata smentita da diversi studi.

La redazione e l’editore di Area C quotidiano partecipano al dolore dei familiari.