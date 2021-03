È morto l’ex sindaco socialista di Milano (dal 1976 al 1986) e ministro Carlo Tognoli. Aveva 82 anni. La notizia è stata comunicata dalla famiglia al Psi milanese. Tognoli era malato da tempo, era stato ricoverato nei primi giorni dello scorso novembre all’ospedale Pini per una frattura. Dopo qualche giorno si scoprì che era positivo al coronavirus. È rimasto mesi in ospedale. È scomparso nella sua casa a Milano.

Beppe Sala: «Milano piange la scomparsa di Carlo Tognoli, un grande sindaco della nostra città, un uomo politico concreto e aperto alle riforme. Un milanese vero. Per me un maestro e un amico sincero. Mi unisco al dolore della famiglia».

Quando Togloli fu ricoverato in ospedale per la frattura aveva raccontato: «Per ora posso dire che mi difendo». Era entrato al Gaetano Pini a seguito di una caduta, per una frattura al femore. Come prevedono i protocolli sanitari, era stato sottoposto al tampone molecolare di routine, risultato negativo. Ma dopo l’operazione, il manifestarsi di alcuni sintomi, aveva portato i medici ad eseguire un nuovo test, a cui l’ex politico socialista è risultato positivo al Covid. «Sono ricoverato da un po’ di giorni: mi ha operato bene il dottor Arturo Guarino, ma sono molto bravi anche i medici e il personale, che stanno gestendo questa imprevedibilità. Per ora sopravvivo», scherzava dal suo letto di ospedale l’ex sindaco di Milano, il più giovane nella storia a ricoprire la carica, e più volte ministro della Repubblica.Tognoli ha manifestato i primi disturbi respiratori, per i problemi legati a un polmone. «Per adesso mi hanno spiegato che non c’è nessuna urgenza o necessità di darmi supporto respiratorio. Spero di cavarmela e per quanto posso giudicare le cose sembrano funzionare».

Anche Giuliano Pisapia ricorda Carlo Tognoli: « È stato un sindaco amatissimo che ha affrontato gli anni difficili dell’uscita dal terrorismo dando una impronta alla città che ha segnato un lungo periodo. È sempre stato orgoglioso di essere un socialista riformista e anche da ministro si è impegnato per Milano. Con la sua scomparsa Milano perde una figura di riferimento, un protagonista del dibattito pubblico ascoltato e rispettato. Nei miei anni da sindaco ho dialogato spesso con Tognoli e la sua scomparsa mi addolora profondamente. Rivolgo una grande abbraccio alla sua famiglia e ai tanti suoi amici». corriere.it