Il suo «Charging Bull», il Toro che carica con i muscoli tesi, gli occhi furenti e le gigantesche corna, è diventato un simbolo di Wall Street e della stessa New York, un po’ come la Statua della Libertà. Un simbolo di coraggio e un monito per turisti e operatori, forza della natura capace di travolgere ogni resistenza.

Il famoso scultore Arturo Di Modica è morto all’età di 80 anni a Vittoria, la sua città natale in provincia di Ragusa, in Sicilia. Lo scultore divenne celebre proprio per la scultura in bronzo del «Charging Bull», installata nel 1989 di fronte alla borsa di New York, la piazza finanziaria più grande del mondo, e immortalata da milioni di turisti ogni anno. Dopo la Statua della Libertà, il Charging Bull di Bowling Green, a due passi dal tempio della finanza mondiale, è il monumento più visitato a New York.