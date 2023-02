È morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna

Anthony Ciccone, il fratello maggiore di Madonna, è morto venerdì a 66 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stato il musicista Joe Henry, marito di Melanie Ciccone, una delle sorelle della pop star. Anthony ha combattuto per molto tempo con l’alcolismo e la tossicodipendenza che lo avevano portato a vivere sotto un ponte di Traverse City, nel Michigan, per diversi anni. Una situazione estrema che lo aveva allontanato dalla famiglia fino al 2017, quando dopo un lungo percorso di riabilitazione (al quale inizialmente si era opposto: «La mia famiglia pensa che la riabilitazione sia una specie di magia») era tornato a casa. Nonostante le offerte di aiuto rifiutate, Anthony Ciccone aveva attaccato pubblicamente più volte Madonna, e anche il resto della famiglia, per non averlo aiutato nei suoi anni bui. «Sono uno zero ai loro occhi, sono solo fonte di imbarazzo. Mi sono congelato fin quasi a morire, ma alla mia famiglia non è importato per mesi – raccontava nel 2011, come riporta il Daily Mail -. Mio padre sarebbe contento se morissi di ipotermia, così non si dovrebbe più preoccupare di me. Madonna? Non le ho mai voluto bene e lei non ne ha mai voluto a me». Anthony, uno dei sette fratelli della pop star (insieme a Mario, Melanie, Christopher, Paula, Jennifer e Martin), figlio di Tony Ciccone e di Madonna Louise Ciccone, morta a 33 anni nel 1963 a causa di un tumore al seno, aveva lavorato nella tenuta viticola di famiglia, la Ciccone Vineyard, prima di essere licenziato e vivere da senzatetto. «Perché mia sorella è una milionaria e io vivo per strada? Può capitare a tutti, mai dire mai». La pop star sapeva della situazione del fratello e avrebbe provato ad aiutarlo, una mano tesa sempre scacciata da Anthony Ciccone: «Non voglio che mi facciano l’elemosina perché sono il fratello di Madonna, non sto cercando pubblicità». Nel 2013 era stato anche arrestato per violazione di domicilio, subendo una profonda ferita alla testa in seguito alla colluttazione con un poliziotto. corriere.it