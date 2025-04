È morta Suor Paola

Il mondo del calcio e della tv in lutto: si è spenta a 77 anni suor Paola, tifosissima della Lazio e per anni volto noto di Quelli che il Calcio, la trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio che tutti seguivano quando il pallone rotolava la domenica ed era visibile praticamente solo allo stadio. Nata Rita D’Auria nel 1947 a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, la religiosa era malata da tempo e si è spenta lo stesso giorno del suo idolo, Giorgio Chinaglia, nella sua stanza di convento in via Monti della Farnesina, nella zona nord della Capitale. Apparteneva alla congregazione delle Suore Scolastiche francescane di Cristo Re e ha dedicato la propria vita all’assistenza di detenuti ed alle vittime di violenza attraverso l’associazione So.spe (Solidarietà e speranza). Pochi minuti dopo la notizia della scomparsa, è arrivata anche la nota del club biancoceleste: «La S.S. Lazio, con in testa il presidente Claudio Lotito e la dottoressa Cristina Mezzaroma, partecipa commossa al cordoglio per la scomparsa di Suor Paola D’Auria, fervente religiosa ed orgogliosa ambasciatrice della lazialità — si legge sul sito sociale — La sua casa famiglia ha donato solidarietà e speranza. Mancherà il suo sorriso, ma non cesserà di certo l’umanità dei suoi collaboratori nel proseguire ciò che ha creato». Divenne la religiosa più nota d’Italia grazie al ruolo televisivo ritagliato per lei da Fazio, modulando il tifo sfegatato per la «sua» squadra biancoceleste alla pacatezza dei valori cattolici che erano l’anima della sua associazione. Durante il programma, del quale è stata ospite fissa dal 1993 al 2005, visse in diretta anche lo scudetto vinto dalla Lazio dell’allora patron Sergio Cragnotti nel 2000. La notizia della scomparsa di suor Paola ha fatto subito il giro del web suscitando numerosi commenti, in primis dei tifosi laziali, ma anche le più alte istituzioni. «Una persona buona con un animo gentile. Suor Paola ha rappresentato per tanti bisognosi una fonte di conforto. La città di Roma perde una sua icona religiosa», le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Suor Paola se ne è andata. Ci lascia il suo immenso amore per il prossimo. Non la dimenticheremo. E lo faremo aiutando tutti quelli che ne erediteranno il compito di dare accoglienza e calore umano a chi continuerà a presentarsi alla sua porta», così su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. corriere.it