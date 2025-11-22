È morta Ornella Vanoni

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni (morta ieri sera a 91 anni per un malore, nella sua abitazione di Milano) è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano: cantante, attrice e conduttrice televisiva, ha saputo attraversare decenni di storia culturale mantenendo intatta la sua forza espressiva. Considerata tra le voci più autorevoli della musica leggera, Vanoni vanta una carriera lunghissima, iniziata nel 1956 e in piena attività fino all’ultimo. rainews.it