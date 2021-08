Il 16 aprile aveva spento la candelina per festeggiare i suoi 112 anni. Maria Oliva, conosciuta come Marietta, è morta a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dove era nata e sempre vissuta. La nonna più anziana d’Italia si è spenta tra le braccia della figlia Nunzia nell’antico quartiere Monte. Maria Oliva, vedova Catalano, era nata il 16 aprile 1909. A 18 anni, nel 1927, si sposò con Filippo Catalano, da cui ebbe 8 figli e a cui rimase legata per 37 anni, sino al 1965, quando lui morì. Trascorse la vedovanza conducendo un’esistenza prettamente contadina e consumando soltanto quanto da lei prodotto, senza mai risposarsi. Estremamente religiosa, era particolarmente devota alla Madonna Santissima delle Vittorie, patrona di Piazza Armerina, occasionalmente recitando preghiere in comunione con il vescovo Rosario Gisana. A 109 anni, nel settembre del 2018, incontrò papa Francesco durante la sua visita a Piazza Armerina.

Nella sua lunga esistenza, un record di longevità, ha avuto la gioia, oltre ai citati otto figli, di cui cinque ancora in vita, di vedere la nascita di 58 tra nipoti e pronipoti. Nel giorno del compleanno nonna Marietta aveva salutato il sindaco Nino Cammarata e una ristretta cerchia di parenti tra cui il pronipote Danny Catalano che aveva organizzato una piccola festa in una stanza addobbata di fiori e palloncini. Aveva anche risposto al telefono manifestando una certa lucidità e immergendosi nell’atmosfera gioiosa della città. Testimone di oltre un secolo di storia, nonna Marietta aveva incontrato il Papa in piazza Falcone e Borsellino quando Francesco era venuto in visita a Piazza Armerina.

L’attuale Decana d’Italia è Ida Zoccarato di anni 112, nata il 24 maggio 1909 e residente a Padova (Veneto). Maria Antonia d’Amore, di Cerchio (L’Aquila), ne compirà anche lei 112 il 20 ottobre. Il Decano uomo è invece Antonino Turturici di anni 109, nato il 18 gennaio 1912 e residente a Caltabellotta (Sicilia).

L’italiana che ha toccato il record di anzianità assoluto è stata Emma Martina Luigia Morano, (Civiasco, 29 novembre 1899 – Verbania, 15 aprile 2017), vissuta 117 anni e 137 giorni. Ha detenuto il titolo di decana d’Italia e d’Europa dal 2 aprile 2013 e di decana dell’umanità dal 12 maggio 2016 fino alla sua morte. Occupa l’ottavo posto nella lista delle persone più longeve accertate ed è la terza europea più longeva di sempre dopo la francese Jeanne Calment, arrivata a 122 anni. La donna più anziana vivente al mondo è la giapponese Kane Tanaka, classe 1903, che ha 118 anni e 238 giorni; seguita da suor Lucile Randon, francese, che ne ha 117. L’uomo più longevo di sempre è stato il giapponese Jirōemon Kimura (1897-2013), vissuto 116 anni e 54 giorni. corriere.it