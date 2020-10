Jole Santelli, prima donna presidente della Regione Calabria, è morta improvvisamente giovedì mattina nella sua abitazione, a Cosenza. Santelli, 51 anni, era malata di tumore, ma la causa del suo decesso potrebbe essere di natura cardiaca. Ex parlamentare di Forza Italia, era stata eletta a gennaio scorso nelle fila del centrodestra.



In queste ultime settimane era stata impegnata in prima persona nella gestione dell'emergenza Coronavirus in Calabria. Non era affatto apparsa affaticata, anzi fonti vicine alla presidenza sostengono che la Governatrice, in questi giorni, aveva come sempre lavorato sino a tarda ora per mettere a punto la macchina organizzativa della Regione.