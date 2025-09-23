È morta Claudia Cardinale

E’ morta martedì sera a Nemours, vicino a Parigi, «circondata dai suoi figli», Claudia Cardinale: aveva 87 anni ed era una delle dive più amate dal pubblico.

Nata a Tunisi nel ’39 da genitori italiani, Claudia Cardinale si trasferisce a Roma dopo un concorso di bellezza e diventa il prototipo della donna piena di slanci, spontanea e schietta, schiava del machismo vecchio stampo: è così che si presenta con una piccola parte che non passa inosservata (la ragazza siciliana tenuta sotto chiave dal fratello) nei “Soliti ignoti” di Monicelli, dopo aver provato a frequentare anche il Centro sperimentale. Franco Cristaldi, che sarà il suo primo Pigmalione, la mette sotto contratto ed escono una serie di titoli che fanno grande il cinema italiano. Nel 60, l’anno della “Dolce vita”, la Cardinale è accanto a un Mastroianni impotente nel “Bell’Antonio” di Bolognini, poi la troviamo impiegata nella Milano del boom in “Rocco e i suoi fratelli” di Visconti, indi nei “Delfini” di Maselli, ma la sua vera prima prova da protagonista, che passa anche l’esame del pubblico, è nella “Ragazza con la valigia”, debutto di Zurlini in cui è doppiata da Adriana Asti, struggente ritratto di una ragazza alla deriva in provincia. Negli anni 60 diventa,con quella voce un po’ roca e dura che solo Fellini usò per primo in “8 e mezzo”, una presenza costante nel miglior cinema, in un momento magico: dopo “Senilità” di Bolognini e “Un maledetto imbroglio” di Germi, gira nel 63 contemporaneamente due capolavori, quello citato di Fellini e, in Sicilia, il famoso “Gattopardo” di Visconti, di cui contribuisce al mito, formando con Alain Delon una coppia storica. corriere.it