È morta Assunta Almirante. La vedova di Giorgio Almirante, leader storico del Movimento sociale, aveva compiuto 100 anni il 14 luglio scorso. Nata Raffaela Stramandinoli, catanzarese di nascita, romana d’adozione, vedova dello storico segretario del Movimento Sociale italiano.

Conobbe Giorgio Almirante, all’epoca deputato, nel 1952. Come aveva confidato a molti conoscenti, fu amore a prima vista. Per l’esponente del Movimento sociale lasciò il primo marito, il marchese Federico de’ Medici, da cui aveva avuto tre figli. Dalla nuova relazione nacque nel 1958 una figlia, Giuliana, che fu comunque riconosciuta dall’ex marito per evitare problemi alla piccola. Solo nel 1969, dopo la morte di Federico de’ Medici, Assunta e Giorgio poterono sposarsi.