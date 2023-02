È l’anno dei ponti, con 7 giorni di ferie si fanno 34 giorni di vacanza

Dopo aver smascherato la formula del Blue Monday, bisogna ammettere che questo freddo e la distanza incalcolabile che ci dividono dalle vacanze estive non contribuiscono al buon umore. Attenzione però, la situazione potrebbe essere meno catastrofica del previsto. Il 2023 infatti dà la possibilità di sfruttare fino a 33 giorni di vacanza (34 per i milanesi) collegando le feste ai weekend e creando «ponti» che permetteranno ai più fortunati di farsi delle belle gite utilizzando poche ferie. Vediamo quali sono. Esclusa l’Epifania che ci siamo lasciati alle spalle ormai da un mese, il prossimo traguardo è Carnevale. Si tratta di giorni lavorativi, ma le scuole restano chiuse lunedì 20 e martedì 21 febbraio, in Lombardia il 24 e il 25 per l’osservanza del rito ambrosiano. In entrambi i casi è possibile collegare il weekend, rispettivamente precedente e successivo alla festività, per guadagnare 4 giorni di vacanza. Poi è il turno di Pasqua, che quest’anno cade il 9 aprile. Essendo sempre una domenica, si può portare dietro sabato 8 aprile e il lunedì di Pasquetta. Per il ponte successivo non bisogna attendere molto: sempre ad aprile, si festeggia la Liberazione. Quest’anno il 25 aprile cade di martedì, quindi basta aggiungere un lunedì di ferie per fare un bel ponte di 4 giorni.Il primo maggio è la Festa dei lavoratori ed è un lunedì quindi preceduto da un bel weekend. Siamo già a 14 giorni di vacanza.Il 2 giugno è la Festa della Repubblica, un venerdì. Cosa c’è dopo il venerdì? Ça va sans dire, il weekend. E siamo a 17. La grigliata di Ferragosto la si ama o la si odia, ma è innegabile che una fuga dalla città quando la canicola è più opprimente non dispiace a nessuno. La buona notizia è che il 15 agosto è di martedì, quindi anche in questo caso sommando il lunedì può diventare un ponte di 4 giorni. Settembre e buona parte di ottobre passeranno senza particolari occasioni ma proprio a fine ottobre i più temerari hanno la possibilità di mettere insieme un filotto di ben 9 giorni di vacanza. Ognissanti nel 2023 sarà mercoledì primo novembre. In questo modo è possibile stare a casa dal 28 ottobre, un sabato, oppure da mercoledì fino a domenica 5 novembre. Questo è forse un ponte un po’ azzardato, ma tentare non nuoce. A questo punto i giorni di vacanza potenziali sono addirittura 26. Dicembre è il mese delle feste per eccellenza. Si parte con l’Immacolata dell’8 che nel 2023 sarà di venerdì: altro ponte di 3 giorni maancora più fortunati i milanesi che godono del 7 dicembre, Sant’Ambrogio, portando a 4 i giorni di riposo. corriere.it