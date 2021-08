Nella finale dei 100 centri Marcell Jacobs è medaglia d’oro. L’uomo più veloce del mondo è italiano per la prima volta nella storia. L’azzurro ha corso i 100 metri in 9”80. Secondo classificato Kerley (9”84), terzo De Grasse (9”89).

Poco prima Gianmarco Tamberi salta 2.37 (senza errori) come Barshim. Poi entrambi sbagliano a 2.39 e non viene deciso di non andare allo spareggio. Medaglia d’oro assegnata a entrambi.