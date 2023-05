Due nazionali in Ciociaria prima del mondiale, Italia e Canada a Cassino

Cassino ospiterà da domenica 28 maggio gli atleti della Nazionale Italiana Pallacanestro in carrozzina e da martedì 30 quelli della Nazionale Canadese per il raduno che li porterà a disputare il mondiale a Dubai, a partire dal 9 giugno. Un importante risultato voluto e perseguito fortemente dall’assessorato allo sport del Comune di Cassino che, in piena sinergia e collaborazione con la Fipic, Federazione Italiana Pallacanestro in carrozzina, con il supporto organizzativo del Basket Cassino e la disponibilità della struttura dello Sporting Club, porterà sul territorio un evento straordinario. “Già nella fase di qualificazione ai mondiali – ha affermato l’assessora allo sport Maria Concetta Tamburrini – Cassino ha avuto l’onore di ospitare gli atleti della Nazionale italiana pallacanestro in carrozzina e proprio in quell’occasione ho sollecitato sia la Fipic che il CIP, Comitato Paralimpico Italiano, a creare un contesto stabile di collaborazione per potenziare sul territorio luoghi e spazi in cui persone con disabilità possano esercitare il loro diritto a fare sport. L’occasione di ospitare nuovamente gli atleti paralimpici, appena si è presentata, non me la sono lasciata sfuggire e ho messo subito in moto la macchina organizzativa. Molte le attività che faranno da cornice all’evento e che coinvolgeranno non solo gli atleti ma anche il mondo della scuola e le realtà associative del territorio. Il primo appuntamento ufficiale sarà la conferenza che si terrà mercoledì prossimo, 24 maggio, alle 11:30 nella sala Restagno del Comune di Cassino in cui sarà presentato tutto il programma previsto e alla quale interverrà il dott. Piergiorgio Fascina, delegato Fipic Regione Lazio che ringrazio della disponibilità come pure Carlo Di Giusto, coach della nazionale italiana e l’atleta Matteo Cavagnini, in rappresentanza degli azzurri”.

Redazione Digital