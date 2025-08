Due lauree in un giorno, ecco il record del giovane Alessandro

Doppia laurea da record al Politecnico di Milano. Alessandro Pippa, 23 anni di Bolzano, ha conseguito a poche ore uno dall’altro il titolo magistrale in Ingegneria Meccanica con un punteggio di 95/110 e Ingegneria Gestionale con 96/110. In

alcune sessioni ha sostenuto fino a sette esami in un singolo appello: “Ho puntato alla quantità e alla velocità – ha dichiarato – non certo ai punteggi massimi”. Non solo uno studente veloce, ma anche creativo: ha infatti già depositato due brevetti, oggetto delle tesi di laurea, per dispositivi per la mobilità personale. Si tratta di un piccolo elicottero che si può trasportare in macchina e una zaino trasformabile in mini moto: “Sono veicoli – ci dice – che mi piacerebbe portare sul mercato per trasformare la mobilità”. rainews.it