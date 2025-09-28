Droni russi, Zelensky avvisa l’Italia “Forse è la prossima”

I droni, questa volta, sono stati avvistati sopra la base aerea di Karup, la più grande della Danimarca. Una violazione che ha costretto Copenaghen a chiudere, di nuovo, temporaneamente il suo spazio aereo al traffico commerciale. Poi avvistamenti anche in Germania, Norvegia e Lituania.

Si allunga l’elenco degli episodi che stanno mettendo in allarme l’Europa e la Nato ormai da settimane. Non certo errori. E non certo coincidenze. «Siamo già in una guerra ibrida con la Russia», è il commento del commissario Ue per l’Economia. Gli obiettivi di Mosca — secondo Valdis Dombrovskis — «si estendono oltre l’Ucraina. Vediamo ogni tipo d’azione: disinformazione, sabotaggi, immigrazione clandestina usata come arma». Del rischio che la guerra ibrida si possa estendere oltre il fianco est della Nato è però Volodymyr Zelensky a farsi portavoce. «L’Italia potrebbe essere la prossima. Vedete la Norvegia, la Danimarca. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono i rumeni, i polacchi, i Paesi baltici. Putin sta testando ciò che hanno gli europei», scrive su X il leader ucraino che, nello stesso messaggio, consiglia agli Stati dell’Unione di non cedere alla tentazione di tenere in patria i propri sistemi di difesa aerea invece di trasferirli all’Ucraina. Contro i droni — consiglia il leader di Kiev — non servono i Patriot ma i sistemi che gli ucraini hanno sviluppato in questi anni di guerra. Da Riga, al termine della riunione dei capi di stato maggiore della Difesa, è l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ad assicurare che «ogni minaccia allo spazio aereo, terrestre e marittimo della Nato sarà affrontata con una risposta risoluta e proporzionata. Siamo pronti. Non ci devono essere dubbi. Non cerchiamo lo scontro, ma non esiteremo a intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria per la nostra difesa collettiva». corriere.it