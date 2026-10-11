Droga nelle scuole, in Ciociaria controlli a tappeto

La città di Sora è stata interessata da un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e altri comportamenti illeciti nei pressi degli istituti scolastici. Le attività, disposte dal Questore della Provincia di Frosinone, rientrano nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole Sicure”. Il personale del locale Commissariato di P.S. ha effettuato numerose verifiche non solo nelle adiacenze dei diversi plessi scolastici, ma anche vicino alle fermate dei bus e all’interno dello scalo ferroviario. Nel corso dell’operazione sono state identificate numerose persone. I servizi di prevenzione proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane e saranno estesi anche ad altri territori della provincia.

Redazione Digital