Droga nella macchina, in Ciociaria arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Cassino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane residente a Cassino, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato nel corso della tarda mattinata, in via San Bartolomeo dove i militari hanno intimato l’alt a un’autovettura a noleggio condotta dal ragazzo. L’atteggiamento sospetto del guidatore ha spinto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento, rinvenendo subito un primo quantitativo di circa 0,50 grammi di hashish. L’operazione è stata quindi rapidamente estesa all’abitazione del giovane, dove le ricerche hanno dato esito positivo e all’interno della casa i militari hanno sequestrato circa 7,50 grammi di cocaina, già suddivisi in varie dosi termo-sigillate in cellophane, ulteriori 20 grammi di hashish la somma in contanti di 190 euro, ritenuta provento dell’attività illecita nonché due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto e il denaro sono stati posti sotto sequestro e al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Nella giornata odierna, il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato l’arresto del giovane disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G..

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