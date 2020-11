I Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 21enne cittadino del Ghana ed ospite di una casa famiglia, poiché nel corso di un controllo veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, per un peso complessivo di 2,35 grammi. Nei confronti dello stesso, veniva altresì elevata sanzione amministrativa poiché “inottemperante” alle vigenti norme per il contenimento pandemico – Covid-19 – poiché controllato a Ceprano in orario vietato, ovvero tra le 22 e le 5.00.

Redazione Digital