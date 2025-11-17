Droga nella camera da letto, in Ciociaria perquisita abitazione giovane fermato

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 20enne di Cassino, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto, nella camera da letto, 22 grammi di hashish, un bilancino di precisione, circa 700 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la sostanza era destinata allo spaccio locale. Il giovane, accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito, è stato denunciato in stato di libertà. L’operazione si inserisce nel costante impegno dei Carabinieri di Cassino nel contrasto allo spaccio e all’uso illegale di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza della comunità. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

Redazione Cassino