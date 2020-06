Ieri sera i Carabinieri di Veroli, nell’ambito di un predisposto servizio finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, segnalavano alla Prefettura di Frosinone un 18enne del centro poiché resosi responsabile di “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico”. Il giovane, controllato dai Carabinieri mentre si trovava nel centro storico di Veroli e successivamente sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di circa un grammo di “marijuana”, abilmente occultata all’interno di un calzino. Lo stupefacente rinvenuto, contestualmente, veniva posto sotto sequestro.

Redazione Veroli