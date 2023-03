Droga nascosta nella camera da letto, in Ciociaria arrestata nota malvivente

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di una 24enne del cassinate, già nota alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e responsabile di non aver rispettato le regole degli arresti domiciliari a cui era sottoposta. I militari, alcuni giorni prima, durante un controllo presso l’abitazione della donna, hanno rinvenuto un importante quantitativo di droga. La donna è stata accompagnata presso il carcere femminile di Roma Rebibbia in attesa di chiarire ai giudici del Tribunale di Cassino come è venuta in possesso dello stupefacente. Continua l’impegno dei militari della Compagnia Carabinieri di Cassino e delle Stazioni dipendenti nel contrasto di ogni forma di illegalità in risposta alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

Redazione Cassino