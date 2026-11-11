Droga nascosta nel congelatore, in Ciociaria arrestati 2 malviventi

È di oltre 16 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina e hashish, il bilancio dell’ultima operazione degli investigatori della Polizia di Stato capitolina, che ha portato all’arresto di una coppia ciociara, attiva nel frusinate, nel comune di Alatri. La scoperta della base di stoccaggio, che custodiva un quantitativo di droga destinato ad alimentare un giro d’affari nell’ordine del milione di euro, è partita dall’osservazione di una citycar a noleggio. L’utilitaria, apparentemente senza una meta precisa, si muoveva tra i comuni del frusinate seguendo un itinerario che ha insospettito gli investigatori. Sono stati gli agenti della VII sezione della Squadra mobile capitolina, coadiuvati dalla Squadra Mobile di Frosinone, a seguirne gli spostamenti sospetti. Da quel tragitto anomalo sono così risaliti ad una coppia ciociara, domiciliata nel comune di Alatri. Le prime tracce investigative sono emerse dall’abitacolo, dove sono state ritrovate alcune centinaia di euro in contanti e due cellulari ‘operativi’, verosimilmente utilizzati per gestire il contatto diretto con la clientela in fase di smistamento. Da quel tassello gli investigatori sono così risaliti alla loro base logistica, poi rivelatasi il baricentro dell’attività illecita. All’interno della loro abitazione, i due odierni indagati avevano distribuito la droga in nascondigli ricavati tra gli spazi della quotidianità. Una parte della cocaina e dell’hashish sequestrati erano custoditi persino nel freezer, in un congelatore a “pozzetto” di quelli comunemente utilizzati nei bar, mimetizzati tra gelati ed altri prodotti surgelati. Un secondo deposito più sostanzioso, invece, era stato ricavato nel sottoscala, dove, all’interno di una scatola, custodita in un cellophane, gli agenti hanno ritrovato oltre 11 chili e mezzo di cocaina, in parte sfusa ed in parte pronta per la vendita al dettaglio, ‘marchiata’ con raffigurazioni evocative di una casa automobilistica e di giochi per i bambini. L’esito del blitz ha restituito il sequestro di oltre 16 kg di sostanze stupefacenti, tra hashish e cocaina, e di più di 700 euro in contanti custoditi in un cassetto all’interno dell’abitazione. Per l’uomo, di 53 anni, e la donna trentaquattrenne, è scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. In sede di convalida, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del primo la misura cautelare in carcere. Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

Redazione Digital