Droga in mezzo alla strada, in Ciociaria controlli a tappeto

La Polizia di Stato ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Fiuggi, al quale ha partecipato personale del locale Commissariato di P.S. ed una unità cinofila antidroga della squadra cinofili della Polizia di Stato di Nettuno. Il servizio ha interessato le principali arterie stradali che raggiungono il centro cittadino, in particolar modo i vicoli del centro cittadino. Nel centro cittadino, il fiuto del cane antidroga “Odina” ha consentito di rinvenire un involucro trasparente contenente hashish per un peso di circa 0,7 grammi, sequestrata a carico di ignoti. Nel complesso, il servizio posto in essere a Fiuggi, ha permesso di controllare oltre 50 persone, di cui circa 9 con precedenti di polizia. L’attività è stata estesa al controllo amministrativo di alcuni esercizi commerciali. Ulteriori servizi di controllo straordinario saranno svolti nei prossimi giorni.

Redazione Digital