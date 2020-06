Ieri sera i Carabinieri di Boville Ernica, a seguito di un predisposto servizio perlustrativo del territorio, segnalavano alla Prefettura di Frosinone un 26enne per violazione dell’art. 75 del D.P.R. nr. 309/90 per “detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale”. Il giovane mentre si trovava a bordo di un’auto guidata da un suo amico, alla vista dei Carabinieri operanti che stavano per procedere al controllo, lasciava cadere a terra un involucro in cellophane contenente “hashish” del peso di 5 grammi. Lo stupefacente subito recuperato veniva sottoposto a sequestro.

Redazione Boville Ernica