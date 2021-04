Droga in bocca dietro alla mascherina, in Ciociaria arrestato noto malvivente.

I Carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 28enne di Alatri già censito per analoghi reati. Lo stesso, controllato a bordo della propria autovettura, mostrava segni di nervosismo e veniva pertanto sottoposto a perquisizione personale e veicolare venendo trovato in possesso di grammi 2,2 circa di sostanza stupefacente del tipo “crack” suddivisa in 4 dosi, che lo stesso celava all’interno della bocca coperta dalla mascherina. La successiva perquisizione estesa anche al proprio domicilio consentiva di rinvenire, occultata nella camera da letto, ulteriori grammi 14,4 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Redazione Alatri