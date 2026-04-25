Droga e armi nell’abitazione, in Ciociaria giovane fermata

Una straniera e quattro italiane sono state segnalate amministrativamente alla locale Prefettura in quanto trovate in possesso, di stupefacente ad uso personale, complessivamente oltre 8 grammi tra cocaina, hashish e marijuana. Per una di loro è scattata anche la denuncia perché è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico. A Frosinone è stato, inoltre, effettuato un intervento da parte dei poliziotti della Volante in Corso Lazio. Qui un soggetto, per diverbio familiare, si era barricato nella propria abitazione ed è stato convinto, dopo lunga trattativa, dal dirigente delle Volanti, intervenuto sul posto, ad aprire l’uscio di casa. La successiva attività di perquisizione ha permesso di rinvenire grammi 3.16 di marijuana.

Redazione Digital