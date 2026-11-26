Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà un uomo ritenuto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, procedendo inoltre alla contestazione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Durante un servizio di controllo del territorio lungo Corso Francia, una pattuglia della Squadra Volanti ha notato un’utilitaria che, alla vista degli Agenti, ha tentato di allontanarsi rapidamente. Gli operatori hanno subito raggiunto e fermato il veicolo per procedere agli accertamenti. Sin dalle prime fasi dell’identificazione, il conducente, un 41enne residente in questo capoluogo, ha manifestato un evidente stato di agitazione e insofferenza. Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i poliziotti hanno effettuato un’ispezione più approfondita che ha consentito di rinvenire, all’interno del vano portaoggetti dell’abitacolo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19 centimetri e una modica quantità di sostanza stupefacente. Alla luce delle evidenze emerse, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente e contestualmente segnalato in via amministrativa alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Redazione Digital