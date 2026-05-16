Droga dal barbiere, maxi sequestro in Ciociaria scattano le manette

Importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa e della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Cassino. Nelle ultime 48 ore, i controlli sul territorio hanno portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e al sequestro di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio dello scorso 13 maggio, i militari, insospettiti dalla presenza di alcune persone, hanno proceduto al controllo di una barberia situata in questo centro. La perquisizione dei locali ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre 10 grammi di cocaina, sigillati in un involucro termosaldato, e circa 100 grammi di hashish. Il titolare dell’attività, un noto barbiere del posto, è stato arrestato in flagranza. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Lo sviluppo investigativo scaturito dall’arresto del giovane barbiere, ha permesso ai Carabinieri di intercettare poco dopo altri due soggetti, che erano stati notati nei pressi della barberia. La successiva perquisizione di un garage a loro disposizione, situato nella periferia della Città Martire, ha portato alla scoperta di ulteriori 55 grammi di cocaina e di circa 280 grammi di hashish nonché materiale vario per il confezionamento della droga. Tutto lo stupefacente e i materiali rinvenuti sono stati posti sotto sequestro. I due uomini fermati nel garage sono stati arrestati in concorso per detenzione ai fini di spaccio e portati presso la Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di convalida dell’arresto. Nella giornata odierna, il Tribunale di Cassino, accogliendo le richieste della Procura della Repubblica di Cassino, ha convalidato tutti gli arresti disponendo nei confronti del barbiere la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla P.G., mentre per gli altri due soggetti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’operazione conferma l’elevato impegno per il controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri di Cassino, per la prevenzione e repressione dei reati a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

Redazione Digital