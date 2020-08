Questa mattina i Carabinieri impegnati in servizio di vigilanza presso il centro di accoglienza straordinaria sito presso ex Hotel Daniel’s ove sono alloggiati i rifugiati politici provenienti da Lampedusa, hanno deferito un 23enne ghanese residente a Frosinone per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale” segnalandolo, inoltre, alla Prefettura di Frosinone per violazione dell’art.75 D.P.R. 309/90. Il giovane in servizio presso il CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) fiuggino veniva notato dai Carabinieri in atteggiamento sospetto, all’esterno della struttura.

I Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale che consentiva loro di rinvenire, all’interno di una tasca dei pantaloni, grammi 1,7 di stupefacente del tipo“marijuana”. Il giovane, inoltre, nel tentativo di evitare che i militari procedessero al sequestro dello stupefacente opponeva resistenza strattonandoli. La sostanza stupefacente rinvenuta veniva sottoposta a sequestro.

Redazione Anagni