Dove si risparmia di più in Italia, Milano al primo posto ecco la classifica

Milano

è la prima provincia in termini di risparmi, con un dato di 71.671 euro pro capite. Segue Biella con 61.711 euro pro capite e poi Modena con 57.238. Dal quarto posto in poi si trovano Piacenza (57.081), Genova (56.362) e Cuneo (55.037). Al contrario, sul fondo della classifica ci sono Catania (16.895), Trapani (15.698), Siracusa (15.659), Ragusa (15.576) e Crotone (12.964). Se prendiamo come riferimento i depositi (dati della seconda mappa), la provincia che occupa il primo posto è Bolzano, con una media di 29.692 euro pro capite «fermi» sui conti correnti bancari. Milano è seconda con 26.989 e Piacenza terza – quasi a pari valore – con 26.869. In cima alla classifica si trovano anche Belluno (24.912), Sondrio (24.834) e Isernia (24.674). Tra le province con il dato più basso, invece, ci sono Siracusa (10.711), Trapani (10.580) e Crotone (9.322). Nella terza mappa si trovano i dati in merito alle risorse investite. In tutta Italia sono aumentate del 39,8% rispetto agli ultimi aggiornamenti, datati 31 dicembre 2022. L’incremento si concentra soprattutto nelle province del Sud, dove comunque i livelli dei depositi sono in media più bassi, con le punte di Teramo (+76,6%) e Potenza (+65,5%), se guardiamo al valore pro capite. Valutando il dato medio percentuale (la terza mappa), invece, Biella è in testa con il 67,2% dei risparmi investiti. Al secondo posto Modena con il 64,5% e al terzo posto Vercelli con il 62,7%. Milano è quarta con il 62,3%. corriere.it