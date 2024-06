Dove si mangia meglio al mondo, la città di Napoli al primo posto

La rivista di viaggi britannica Time Out ha incoronato Napoli come la regina delle città in cui si mangia meglio al mondo. Il magazine inglese ha stilato la lista delle venti località internazionali le cui proposte culinarie si rivelano le più allettanti, interessanti e irresistibili a ogni latitudine. La medaglia d’onore spetta proprio al capoluogo della Campania. Napoli è l’unica città italiana della classifica, famosa per la sua pizza e celebrata da Time Out per la Margherita in particolare. Al secondo posto troviamo Johannesburg, in Sudafrica, di cui la rivista esalta il sandwich kota, seguita da Lima, in Perù, che si aggiudica la medaglia di bronzo grazie al ceviche. Per compilare la lista, Time Out ha intervistato migliaia di persone in tutto il mondo, ponendo domande relative al cibo nella loro città. Alla fine, ciascuna località è stata classificata in base a come i residenti hanno valutato la qualità e l’accessibilità della propria scena gastronomica. Per integrare il questionario sottoposto ai tester, sono state poste domande anche circa i ristoranti preferiti, le specialità da provare e i piatti con il miglior rapporto qualità-prezzo. Al primo posto si è piazzata Napoli, dove Time Out identifica la pizza Margherita come il piatto da provare assolutamente: «dopotutto, è stata inventata lì», scrive Sophie Foster giornalista del quotidiano inglese Daily Mail. I locali hanno identificato nella cosiddetta pizza a portafoglio (cioè fetta di pizza piegata da portare via che costa circa 1 euro) come il piatto con il miglior rapporto qualità-prezzo della capoluogo partenopeo. «La diffusa disponibilità di cibo economico ha aiutato Napoli a raggiungere il primo posto come città più conveniente per mangiare fuori» sentenzia Foster del Daily Mail. Invece, per citare proprio la guida di viaggi Time Out, ecco la parte dedicata alla vittoria di Napoli su tutte le altre concorrenti mondiali: «Non si può parlare di cibo in Italia senza parlare di Napoli, non si può parlare di cibo a Napoli senza parlare di pizza. La pizza è nata a Napoli nel XIX secolo come un pasto rapido ed economico per la classe lavoratrice della città, e le pizzerie tradizionali (principalmente concentrate intorno a via dei Tribunali, alias Pizza Street) continuano a sfamare oggi i napoletani affamati». Infine, Time Out consiglia: «Per il piatto distintivo della città, la pizza Margherita, dirigetevi a Santa Maradona, dove il proprietario Andrea Viviani onora i beni più preziosi di Napoli: pizza, calcio e Diego Armando Maradona».