La vittoria degli Azzurri non è stata festeggiata solo in Italia, anche molti tifosi scozzesi hanno esultato per la sconfitta dei rivali inglesi. Donnarumma para il rigore decisivo e al pub in Scozia esplode la festa. La vittoria degli Azzurri non è stata festeggiata solo in Italia, anche molti tifosi scozzesi – come si vede in questo video pubblicato sui social – hanno esultato per la sconfitta dei rivali inglesi.