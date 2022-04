Donazione organi, in Ciociaria uno dei comuni più generosi d’Italia.

“L’indice del dono elaborato dal CNT (Centro nazionale trapianti) individua nella Regione Lazio i comuni piccoli e medi come maggiormente generosi. Colloca la provincia di Rieti al di sopra della media nazionale con un indice uguale a quello della provincia di Milano – ha affermato l’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Vanno molto bene, e li ringrazio della generosità, i comuni di Cerveteri, al quarto posto a livello nazionale tra i comuni medi, il comune di Formia al sesto posto. Nella nostra regione i primi tre comuni con un indice di dono superiore alla media nazionale sono tre piccoli comuni uno in Ciociaria, Picinisco, uno nel reatino, Poggio San Lorenzo e uno Gradoli, nella Tuscia. E’ importante che prosegua l’impegno profuso dai comuni della nostra regione nella gestione complessiva del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della Carta d’identità elettronica. Donare è un gesto di generosità e amore nei confronti della collettività ed è particolarmente importante per il Servizio sanitario regionale e per la nostra rete trapianti per salvare vite”.

Redazione Digital