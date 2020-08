Il popolo dell’arte ha partecipato numeroso al contest #DomaniInArte per offrire il proprio punto di vista sulla grave situazione globale che stiamo vivendo a causa della pandemia. Nella biblioteca/sala video della Galleria d’Arte Moderna di Roma, in una posizione dedicata, dal 28 luglio fino al primo novembre sono esposte virtualmente le opere dei partecipanti al concorso, un motivo per rompere l’isolamento dei musei e per creare un atelier artistico fatto di tante voci e linguaggi d’arte senza limite all’utilizzo delle tecniche.

“E’ un’occasione importante per ribadire che l’arte va avanti nonostante i blocchi e le difficoltà del momento. Ispirazione vuole dire trarre spunto da quello che ci circonda ed esprimere le proprie emozioni attraverso la creatività”. Spiega Gioia Tagliente, artista contemporanea presente all’esposizione con la sua opera “Urban dance”. Danza urbana vuol dire vivere nel caos delle città rispettando, però, le regole e il distanziamento sociale obbligatorio. Pennellate ricche e profonde con colori intensi e tratti decisi per riflettere sul senso delle nostre vite oggi.

Redazione Digital