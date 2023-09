Dolc’è, in Ciociaria nuova apertura bar pasticceria di Massimiliano Massaroni

Dolc’è, in Ciociaria nuova apertura bar pasticceria di Massimilano Massaroni. L’inaugurazione si terrà il prossimo 30 settembre alle 17 a Castelliri (FR), in prossimità dello svincolo della superstrada Sora-Ferentino. Tutte le mattine presso la nuova sede di Dolc’è i clienti trovaranno cornetti speciali, preparati con prodotti genuini. Solo ingredienti selezionati, lenta lievitazione, soffici e profumati. Semplici o ripieni di panna fresca, crema pasticcera o tanto altro. Da accompagnare con caffè, cappuccino, latte macchiato o spremuta. Massaroni ha frequentato la scuola internazionale di cucina italiana di Gualtiero Marchesi e conta diverse esperienze in Italia e all’estero. Non solo cornetti però, Massaroni realizza dolci e salati di tutti i tipi, torte per ogni evento. Dolc’è offre anche cocktail e aperitivi. Il locale è sito in via Santa Maria Salome, 17 Castelliri ed è aperto tutti i giorni, eccetto mercoledì. Per info e prenotazioni contattare 3933186643 oppure https://www.facebook.com/BarPasticceriadaMassimiliano

Redazione Digital