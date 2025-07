Dog Relais, hotel per cani da 60 euro al giorno ecco l’apertura

Un’area di 4.500 metri quadrati interamente dedicata all’ospitalità e al benessere dei cani: è il Dog Relais – Airport Resort & Daycare, la nuova struttura realizzata da Aeroporti di Roma all’interno del parcheggio Lunga Sosta dell’aeroporto di Fiumicino.

Il complesso è dotato di 40 lodge in legno per il soggiorno degli animali e di 10 aree di sgambamento all’aperto, suddivise in base alla taglia e al temperamento degli ospiti a quattro zampe. Anche in caso di maltempo: un’area “asilo” al coperto permette di accogliere i cani anche durante le giornate più sfavorevoli.

Durante il soggiorno, che può essere diurno o prolungato, i cani vengono coinvolti in attività giornaliere di gioco, cura e socializzazione, sempre sotto la supervisione del personale. L’accesso è consentito solo ad animali vaccinati, secondo i protocolli sanitari. La struttura è dotata di un presidio veterinario interno in grado di fornire servizi di prima assistenza, analisi, visite e vaccinazioni. Climatizzazione a pannelli radianti, abbeveratoio automatico e filodiffusione musicale puntano a garnatire il massimo comfort. Tra i servizi accessori, la toelettatura, massaggi, aromaterapia, supporto veterinario e la possibilità per i proprietari di videochiamare il proprio cane attraverso un sistema che consente anche di lanciargli un croccantino da remoto. Quanto ai costi (non bassissimi ma «abbastanza in linea con il mercato nella fascia base), si parte da una cifra di circa 40 euro a notte per una soluzione standard di un alloggio singolo, passando per una doppia (massimo 4 cani) a 50 euro, fino alla premium da 60 euro. Prezzi che variano in base ai servizi richiesti. L’accesso è facilitato da una navetta gratuita che collega la struttura ai terminal. Attiva da alcune settimane, l’iniziativa si inserisce in un contesto in evoluzione, in cui la domanda di servizi pet-friendly è in crescita e le norme sul trasporto degli animali da compagnia sono sempre più flessibili. Allo stesso tempo, il Dog Relais rappresenta un tentativo di ampliare la gamma di servizi aeroportuali. corriere.it