Disturbi dell’alimentazione, Alessia Savo riceve i direttori delle Asl del Lazio

La presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, insieme al dottor Marco Nuti, nuovo dirigente dell’Area Rete integrata del territorio – Direzione Salute della Regione, ha ricevuto, in audizione, i direttori generali e i commissari straordinari delle Asl di Roma e delle province del Lazio, i direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e diversi referenti dei progetti sui disturbi del comportamento alimentare. Oggetto dell’incontro la verifica dello stato di attuazione dei singoli programmi di prevenzione e cura delle patologie legate all’alimentazione (anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata), messi in atto all’interno delle diverse Asl. “Abbiamo avuto modo di ascoltare – ha detto la presidente Savo – linee di intervento, strumenti e azioni a sostegno delle persone affette da disturbi dell’alimentazione ma anche criticità legate all’utilizzo dei fondi e a una burocrazia ancora troppo farraginosa. I progetti messi in campo dalle Asl sono quanto mai necessari per contrastare la crescita dei casi che, purtroppo, si continuano a registrare anche nella nostra regione e sempre più tra i giovanissimi, nella fase pre e adolescenziale. È altrettanto importante – ha proseguito la Savo – utilizzare bene le risorse a disposizione e finalizzarle alla realizzazione di progettualità efficaci e mirate sia alla prevenzione, sia alla cura, all’interno di un percorso integrato che contribuirà certamente anche alla riduzione della mobilità passiva verso altre regioni. C’è urgente bisogno di creare una rete tra tutte le Asl per una vera presa in carico degli utenti, secondo i gradi di complessità, partendo dagli ambulatori, ma realizzando anche strutture semiresidenziali e residenziali, finora quasi del tutto carenti nella regione. È così che si concretizzeranno azioni realmente efficaci ed efficienti per pazienti e famiglie che troppo spesso, nel loro dramma, vagano nel buio. Assolutamente condivisa – ha concluso la presidente – la linea annunciata dal nuovo dirigente Area Reti integrate del territorio, dottor Nuti, che ringrazio per la presenza”.

Redazione Digital