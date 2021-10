Ieri i Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà, alla competente autorità giudiziaria., un 26enne, cittadino togolose, senza fissa dimora e già richiedente asilo politico – “rigettato”, poiché resosi responsabile del reato di “danneggiamento aggravato”.

Nello specifico, il predetto, veniva sorpreso ed immediatamente bloccato dai militari operanti mentre, senza motivazioni, lanciava dei sassi contro due esercizi commerciali, infrangendo le vetrine nonché contro due autovetture in transito danneggiandole. Inoltre, nei confronti del giovane, su richiesta dei militari operanti, veniva emesso dalla Prefettura di Frosinone il “provvedimento di espulsione” con conseguente ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

