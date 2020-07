“È indispensabile tutelare i giovani ed i lavoratori dell’indotto Fiat di Cassino Plant – ha affermato il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli – L’ ho ribadito tempo fa in consiglio regionale del Lazio e torno a dirlo anche oggi, perché il mio compito è quello di difendere il mio territorio e sollecitare la Giunta Regionale ad intraprendere misure tempestive e fattive. Chi è in maggioranza, infatti, ha il potere di invertire la rotta della crisi occupazionale del Lazio Meridionale. Un anno fa chiesi un tavolo con i vertici FCA per capire quale fosse il piano industriale per il Lazio, perché spendere risorse pubbliche senza avere certezze sullo sviluppo occupazionale nella nostra regione non mi sembra rispettoso verso i cittadini.Zingaretti deve incontrare i vertici dell’azienda, i sindacati, le aziende dell’indotto come la Tiberina, ma anche altre che si trovano nel nord della provincia. Eserciterò tutta la mia pressione su chi governa questa regione, e non per una questione politica ma di dignità nei confronti dei cittadini della provincia di Frosinone”.

Redazione Digital