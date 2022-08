Disabilità, Fascina promuove basket in carrozzina con i campioni d’Italia in Ciociaria

Basket in carrozzina 3×3. È questo il nome dell’evento per la promozione dello sport inclusivo, interamente organizzato dal Comune di Boville Ernica, che si svolgerà il prossimo 5 agosto 2022 presso il piazzale del Lavatoio con ingresso gratuito. La manifestazione promossa da Piergiorgio Fascina, consigliere giunta Comitato italiano paralimpico e delegato Fipic Lazio, vede il gratuito patrocinio e la collaborazione del Cip Lazio, della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina e della Fondazione Santa Lucia. Venerdì pomeriggio, nell’area che per l’occasione l’Amministrazione provvederà a far allestire perché diventi un campo da pallacanestro, si cimenteranno alcuni giovani atleti dell’Asd “Giovani e Tenaci” di Roma, campioni d’Italia Basket in carrozzina giovanile 2022. Fra gli atleti in campo sulle carrozzelle ci sarà anche il sedicenne bovillense Alessio Zompatori che pratica questo sport da quattro anni e, al termine, i partecipanti verranno premiati dall’Amministrazione con medaglie e targhe a ricordo dell’evento. La manifestazione, che ha visto il fattivo coinvolgimento anche del sindaco Enzo Perciballi, dell’assessore ai Servizi sociali Anna Verrelli, della consigliera Elisa Palombi e del delegato allo Sport Giacomo Iozzi, conferma l’impegno verso il sociale e i diversamente abili e si svolge in un’area, quella del Lavatoio, in pieno centro storico e a ridosso del parco, ossia un altro spazio pubblico che è stato dedicato all’inclusione e all’integrazione, soprattutto fra il mondo della scuola e quello della disabilità.

Redazione Boville Ernica