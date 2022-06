Disabilità e inclusione, Piergiorgio Fascina ospite della Fondazione Santa Lucia Roma

Ieri sera al Garden Risto’ di Roma con Giovani e Tenaci A.S.D. polisportiva e Fondazione Santa Lucia per i festeggiamenti dei traguardi raggiunti in questa ottima annata.

“Nutrita partecipazione degli atleti e delle loro famiglie che sono la vera forza dello sport e del nostro movimento – ha affermato Piergiorgio Fascina – Congratulazioni ai Giovani e Tenaci per l’impegno messo in campo da sempre e alla Fondazione Santa Lucia che ringrazio per le numerose attività e i progetti realizzati sul territorio”.

Presenti tra gli altri il presidente Giovani e Tenaci De Luca, il tecnico Rossetti, i vertici della Fondazione Santa Lucia, il direttore tecnico Fipic Di Giusto, Amedeo Ciaccheri Ottavo Municipio, Francesco Mattogno e Flavio Insinna.

Redazione Digital