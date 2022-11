Dimissioni Zingaretti, FdI in prima linea “Finalmente la Regione Lazio potrà tornare a crescere”

“Finalmente, dopo aver sistemato le ultime “operazioni” dal chiaro sapore preelettorale, arrivano le dimissioni di Zingaretti, un atto più volte annunciato e finora rinviato con il chiaro intento di dare tempo al centrosinistra di sistemare le ultime questioni in Regione e di tentare di organizzarsi per le elezioni (impresa nella quale comunque Democrat e affini non sono riusciti visto il caos nel quale annaspano) – ha affermato il consigliere provinciale Daniele Maura – Personalmente sono ottimista sia per la prossima tornata elettorale sia per il futuro della nostra regione che potrà tornare a respirare. L’amministrazione di centrosinistra che guida la Regione da un decennio ha commesso errori imperdonabili, con ricadute drammatiche per la nostra terra sotto l’aspetto economico, ambientale e sanitario e verrà ricordata per gli innumerevoli scandali: da quello di Allumiere alle mascherine, solo per citare quelli forse più eclatanti, e non solo. Ogni giorno di governo in più avrebbe arrecato maggior danno alla nostra regione. Finalmente ora il Lazio potrà tornare a crescere e lo farà con un nuovo governo targato Fratelli d’Italia”.

Redazione Digital