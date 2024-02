Dimissioni Sgarbi, “Solidarietà al sindaco di Arpino massima competenza”

“Competenza, dedizione e professionalità durante il lavoro di Vittorio Sgarbi come sottosegretario alla cultura – ha affermato il consigliere provinciale Gianluca Quadrini – Le dimissioni di Sgarbi da sottosegretario alla cultura stanno suscitando la solidarietà del mondo politico di centrodestra ma soprattutto da parte di autorevoli costituzionalisti e personalità del modo giuridico, letterario e scientifico che non hanno condiviso affatto quanto contestato anche perché preventivamente già dichiarato all’Antitrust dal sottosegretario all’atto della decisione del conferimento dell’incarico. Non potevo esimermi dall’esprimere la mia piena e personale solidarietà nei confronti dell’on.le Vittorio Sgarbi nella sua veste di sottosegretario. Nonostante la competizione elettorale per la carica di sindaco ad Arpino ci ha visti in file opposte, confermo la stima che ho nei suoi riguardi per il lavoro che ha svolto e stava svoglgendo come sottosegretario alla cultura, dove, a mio avviso, era la migliore persona dal punto di vista professionale, che poteva ricoprire quel ruolo, viste le capacità di critico d’arte e cultore della storia e della cultura che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare. Mi preme sottolineare la sua competenza e la sua dedizione nel lavoro svolto come sottosegretario alla cultura che non è stata riconosciuta solo da me, che non sono nessuno, ma, ma come critico d’arte da tutto il mondo contemporaneo, forse la migliore espressione del bello e dell’arte che abbia ora l’Italia”.