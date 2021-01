Sono bastati pochi minuti per il tragitto in auto tra Palazzo Chigi e il Quirinale. Il premier Giuseppe Conte è arrivato al palazzo della presidenza della Repubblica per rassegnare le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Dopo l’incontro, il premier dimissionario dovrebbe incontrare i presidenti di Senato e Camera, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Lo staff di Conte ha smentito che il premier dimissionario tenga una conferenza stampa dopo il faccia a faccia con il presidente Mattarella. È però data per molto probabile la diffusione di comunicazioni alla stampa (non dunque un videomessaggio come si era ipotizzato).