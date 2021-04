“Le dimissioni di Mauro Buschini dalla carica di presidente del Consiglio regionale del Lazio sono emblematiche del rispetto e della considerazione che Mauro ha, da sempre, delle istituzioni – ha affermato ha affermato Francesco De Angelis, presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone e commissario per il Consorzio Unico – Oltre che di un grande senso di responsabilità. Sono certo che la commissione che sarà costituita accerterà, con la massima trasparenza, come tutte le procedure siano state adottate nel pieno rispetto della legge. Conosco Mauro praticamente da sempre. Conosco la sua grande passione per la politica e lo spirito di servizio nei confronti dei cittadini e della nostra comunità. In questi anni ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio regionale con una straordinaria attenzione ai territori e alle persone che li abitano. Il suo è stato un impegno assiduo e costante, nell’esclusivo interesse della popolazione del Lazio. Un impegno che proseguirà con la stessa dedizione nel suo ruolo di consigliere regionale”.

Redazione Digital