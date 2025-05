Diminuisce il costo della benzina aumenta il diesel, ecco i nuovi prezzi

Sono entrati in vigore dalla mezzanotte tra il 14 e il 15 maggio i nuovi prezzi dei carburanti che scontano l’effetto della variazione delle accise decisa dai ministeri dell’Economia e dell’Ambiente. Diminuisce dunque di 1,50 centesimi di euro per litro l’accisa applicata alla benzina e aumenta di 1,50 centesimi di euro per litro l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Per effetto del decreto ministeriale le accise sono rideterminate nelle seguenti misure: per la benzina euro 71,34 al litro; per il gasolio usato come carburante euro 63,24 al litro. Questi valori possono sembrare marginali ai consumatori ma vanno nella direzione di una tendenza al riavvicinamento della tassazione sui due principali carburanti utilizzati nei motori a combustione. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote sono destinate all’incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. La tendenza al riallineamento delle accise è destinato a completarsi nell’arco dei prossimi cinque anni, come previsto dal testo di legge sulla riforma delle accise. corriere.it