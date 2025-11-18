Dimessa dall’ospedale, bambina di 2 anni muore dopo qualche ora

Una visita in ospedale per fugare un dubbio, poi il ritorno a casa con una diagnosi rassicurante. E invece, poche ore dopo, il dramma: una bambina di due anni è morta improvvisamente nella sua abitazione di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, dopo essere stata dimessa dal reparto di Pediatria dell’ospedale di Feltre. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità e che ha subito attivato un’indagine interna da parte dell’Ulss 1 Dolomiti. La Procura di Belluno, a sua volta, ha aperto un fascicolo d’indagine per accertare eventuali responsabilità, incaricando l’anatomopatologo Antonello Cirnelli di svolgere l’esame autoptico sul corpo della bimba che verrà eseguito entro giovedì. L’allarme è scattato venerdì 14 novembre, quando i genitori, preoccupati per alcuni sintomi respiratori che la piccola manifestava da giorni – tosse, naso che cola, un respiro affannato – hanno deciso di portarla al pronto soccorso del Santa Maria del Prato di Feltre. All’arrivo in ospedale, la bimba è stata presa in carico dalla Pediatria, visitata e sottoposta agli accertamenti. Secondo quanto ricostruito, i parametri risultavano stabili, l’ossigenazione buona e il quadro clinico compatibile con una comune infezione stagionale. Così il pediatra ha scelto di dimetterla, prescrivendo una terapia e raccomandando ai genitori di monitorare l’evoluzione dei sintomi. La famiglia è rientrata a casa più tranquilla, ma la situazione è precipitata nella notte. La bambina ha accusato un improvviso e grave peggioramento respiratorio. Il 118 è arrivato in pochi minuti, e i sanitari hanno tentato ogni manovra possibile per rianimarla. Nulla da fare: il cuore della piccola ha cessato di battere. La notizia della morte si è diffusa in paese nella mattinata di lunedì, in una comunità piccola, dove tutti si conoscono. Non si è fatta attendere anche la posizione ufficiale dell’Ulss 1 Dolomiti, che ha espresso pubblicamente la propria vicinanza alla famiglia e annunciato l’avvio immediato di un’indagine interna per chiarire ogni passaggio della vicenda. «L’Ulss Dolomiti, profondamente colpita e addolorata per la perdita della piccola, porge le più sentite condoglianze ai familiari. Come previsto dalle procedure, è stato attivato un approfondimento interno per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e le possibili cause cliniche del decesso», si legge nella nota. L’azienda sanitaria invita inoltre alla prudenza in questa fase, ricordando che ogni valutazione definitiva potrà essere espressa solo al termine degli accertamenti. Intanto, la famiglia attende risposte, mentre la comunità si stringe attorno al loro dolore, cercando di trovare un senso a una tragedia che, per ora, resta avvolta da interrogativi e sgomento. corriere.it