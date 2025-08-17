Dimentica le figlie all’Autogrill, era convinto fossero sul sedile posteriore della macchina

Ci sono giorni in cui si è più sbadati del solito. E può succedere di abbandonare, non intenzionalmente, persino i propri figli. È quello che è capitato qualche giorno fa a un papà francese che stava trascorrendo le vacanze con le figlie minorenni in Italia. Durante uno degli spostamenti, il 12 agosto scorso, l’uomo si è fermato nell’area di servizio Paganella Est dell’autostrada del Brennero A22. Dopo la sosta è ripartito serenamente, convinto che le figlie di 8 e 10 anni stessero dormendo sul sedile posteriore della vettura. E invece no, le minorenni si erano attardate nei locali dell’autogrill adibiti al ristoro. Ad accorgersi delle due sorelline, spaesate e sole, è stato il personale dell’area di servizio. Entrambe erano serene, ma smarrite, e comunque non in grado di comunicare in italiano. A quel punto è scattato l’allarme ed è stata contattata la polizia stradale. Una pattuglia della sottosezione di Trento è giunta subito sul posto e ha preso in carico le bambine.

Non senza difficoltà, i due agenti intervenuti sono riusciti a farsi dare il numero di cellulare e a chiamare il papà, che stava proseguendo indisturbato il viaggio verso il confine. Il genitore distratto è quindi tornato subito indietro, mentre la Polstrada riusciva nel frattempo a mettersi in contatto anche con la madre.

I genitori delle due sorelline sono infatti separati e hanno un affido condiviso, ma l’accudimento nei giorni scorsi toccava appunto al solo papà. La donna, anche lei in vacanza in Italia, ha raggiunto l’autogrill nel giro di quattro ore e ha potuto finalmente abbracciare le figlie con un sospiro di sollievo. Lieto fine assicurato, dunque, per una storia che poteva avere conseguenze più serie. Sventate anche grazie alla prontezza del personale dell’area di servizio e dei due agenti, che tra l’altro, nell’attesa che arrivassero i genitori, hanno giocato a lungo con le bimbe per distrarle e non farle spaventare.

Alla fine della giornata le sorelline sono state riaffidate formalmente ai genitori. L’episodio, però, è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento. ansa.it