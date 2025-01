di Andrey Rusalim Iafrate

Presso la sala conferenze di Fontechiari nella seconda ed ultima giornata dell’evento “NataleinChiaro”, manifestazione culturale organizzata e voluta dall’amministrazione Comunale e proloco di Fontechiari, si è tenuto il convegno: “Ring the bell, un dialogo di pace. Storia e motivazioni del conflitto tra Israele e Palestina. Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto. E allora non chiedere mai per chi suona la campana, essa suona per te! L’iniziativa incentrata sulla questione palestinese, tenuta con l’intento ultimo di offrire alla comunità una panoramica completa e approfondita sulle motivazione che oggi giorno riportano in auge lo scontro bellico a Gaza; ha avuto come relatori: il maestro Luca D’Innocenzo, il prof. Biagio Cacciola e il dott. Luciano Conte. Queste tre voci autorevoli con una profonda conoscenza in materia hanno contestualizzato e spiegato al pubblico presente i processi storici, sociali, economici e culturali che sottendono il conflitto. I temi affrontati dai relatori tra i quali: il concetto di autodeterminazione dei popoli; l’Intifada; la dignità del popolo palestinese; la colonizzazione come ripresa e riorganizzazione dell’imperialismo; l’opinione pubblica occidentale; hanno spinto l’auditorio in sala, formato anche da una modesta presenza giovanile, ad un dibattito finale intergenerazionale ed intragenerazionale. Non sono mancati interventi critici, pensieri opposti e divergenti, permettendo e garantendo un confronto sincero e aperto, uno scambio di venute e opinioni formativo e costruttivo. Un esempio pratico e tangibile di reciproca costruzione nel dialogo. Presente, roboante e bel distinta la voce della coscienza, nel finale di giornata, un unanime appello in coro si alza tra tutte e tutti i presenti in sala. “Pace”.